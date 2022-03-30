В NASA предложили заключить Венеру в пузырь для колонизации

Американские ученые описали возможную технологию терраформирования Венеры. Планета больше похожа на Землю и имеет плотную атмосферу, да и лететь до нее ближе, чем до Марса.

Астрофизик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Мэриленде Алекс Хоу предлагает построить вокруг Венеры оболочку, которая защитит будущих колонизаторов от токсичной нижней атмосферы. На поверхности этого пузыря люди смогут дышать и строить новые поселения.

По подсчетам ученого, реализация этого проекта терраформирования займет не менее 200 лет. Потребуется 72 трлн плиток размером с городской квартал, чтобы покрыть всю планету. Каждая такая часть оболочки при этом будет парить на высоте почти 50 км.

Хотя проект и кажется неосуществимым, астробиолог из Массачусетского технологического института Януш Петковски, который занимается изучением Венеры, оценил идею как «очень возможную». В пользу проекта говорит то, что гравитация Венеры, почти идентичная земной, атмосфера, достаточно толстая, чтобы обеспечить надежную защиту от космических лучей и ультрафиолетового излучения, чего не в силах предоставить Марс. Кроме того, с Земли до Венеры быстрее долетят корабли.

Остается проблема обеспечения будущих колонистов водой. Для этого Хоу предложил освоить переброску льда с Цецеры – карликовой планеты, расположенной в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»