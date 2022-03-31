На Солнце произошло 17 вспышек – Землю ждут магнитные бури

За последние несколько дней на Солнце произошло 17 вспышек, а две наиболее интенсивных вызвали выброс плазменных пузырей, которые могут достичь Земли в ближайшие несколько дней, вызвав геомагнитные бури умеренной интенсивности.

«Это событие вместе с теми, которые произошли в последний период, опровергает прогноз достижения пика солнечной активности в 2025 году», – рассказал агентству ANSA Мауро Мессеротти, научный сотрудник Национального института астрофизики (INAF) и профессор Университета Триест. Пик солнечной активности в связи с этим, добавляет он, вероятно, наступит раньше – в 2024 году.

Интенсивная активность Солнца, как сообщает сайт Space.com, была зафиксирована космическими телескопами Solar Dynamics Observatory НАСА и Solar and Heliospheric Observatory (Soho) НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА).

«Среди прочего, – добавляет Мессеротти, – впервые в этом солнечном цикле мы наблюдаем больше последовательных вспышек класса М, достаточно сильных». Солнечные вспышки, по сути, подразделяются на пять классов мощности в соответствии с их яркостью в рентгеновском излучении: в порядке возрастания А, В, С, М и Х, и каждый класс в десять раз мощнее предыдущего.

Солнечные вспышки – это сильные выбросы материи, генерируемые силовыми линиями магнитного поля, присутствующими на поверхности, которые разрываются и воссоединяются, высвобождая энергию. В некоторых случаях вспышки могут быть связаны с выбросом в космос плазменных пузырей, которые затем уносятся солнечным ветром. «Когда один за другим происходят новые выбросы заряженных частиц, как в этом случае, первый прокладывает путь второму, который, – заключает исследователь, – может иметь большее влияние».

Москва, Едена Васильева

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