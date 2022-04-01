Российским ВУЗам рекомендовано перенести свой видеоконтент с YouTube

Юго-Западный гоcударственный университет опубликовал на своем сайте писмо минобрнауки РФ, в котором говорится, что вузы в срок до 4 апреля перенести контент с YouTube на сервисы VK.Video и Rutubе, – сообщают СМИ.

В письме, опубликованном на сайте университета, говорится: «Департамент координации информационной и просветительской деятельности министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о необходимости обеспечения переноса (дублирования) своего аудиовизуального контента с видеохостинга Youtube на российские платформы видеохостинга VK.Video и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года».

Москва, Иван Бабурин

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