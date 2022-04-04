В США строители повредили древние следы динозавров

В американском штате Юта при строительстве дорожек для туристов рабочие повредили следы динозавров. Ученые оценивают ущерб. Об этом пишет газета The Guardian.

Следам древних ящеров, обнаруженным в каньоне Милл, по предположениям специалистов, не менее 112 лет. Это место очень популярно у путешественников, которые приезжают сюда, что посмотреть на цепочки отпечатков лап динозавров.

Местные власти решили сделать удобные дорожки и наняли строителей, которые должны были уложить дощатый настил. Подрядчик использовал тяжелую технику, в результате на некоторых следах появились трещины от гусениц экскаватора. Степень ущерба подробно описана в отчете Бюро по управлению земельными ресурсами США.

Палеонтологи указывают, что хотя повреждения и оценены как незначительные, будущие перепады температур могут увеличить трещины. Строительство приостановили до лета, пока специалисты окончательно не оценят ущерб и не решат, как в дальнейшем избежать подобных инцидентов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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