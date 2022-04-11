Нептун начал остывать

Астрономы наблюдают необъяснимые изменения температуры Нептуна. Об этом сообщается в статье ученых Лестерского университета (Великобритания) и американской Лаборатории реактивного движения, опубликованной в Planetary Science Journal.

Специалисты изучили снимки Нептуна, сделанные множеством обсерваторий за почти 20 лет. Данные были получены чилийскими комплексами телескопов VLT и Gemini South, гавайскими Субару и Кека и космической обсерваторией Spitzer.

Нептун вращается по очень длинной орбите, и сезон там длится 40 земных лет, пояснил один из авторов исследования Майкл Роман. С 2003 года инфракрасная яркость Нептуна падала, что означает, что он охлаждался. Для ученых это стало неожиданностью, так как они думали, что планета, наоборот, должна нагреваться.

В среднем температура стратосферы Нептуна упала на восемь градусов Цельсия. Предполагается, что охлаждение вызывают сезонные химические изменения в атмосфере. Кроме того, это могут быть случайные флуктуации или влияние циклов солнечной активности.

Лондон, Зоя Осколкова

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