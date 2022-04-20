Грибы посылают сигналы, напоминающие человеческую речь

Грибы посылают друг другу сигналы, схожие с человеческой речью. Об этом говорится в исследовании, проведенном профессором Эндрю Адамацки из Лаборатории нетрадиционных вычислений Бристольского университета. По его словам, эти сигналы сгруппированы в строки, которые с математической точки зрения соответствуют общению с использованием до 50 слов.

Исследование, опубликованное в академическом журнале Royal Society Open Science, было проведено на основе математического анализа электрических импульсов, которые посылают грибы.

Из предыдущих исследований мы уже знаем, что эти импульсы проходят между грибами через длинные подземные волокнистые структуры, называемые гифами, – процесс, аналогичный человеческому общению через нейроны.

Адамацкий изучал четыре вида грибов – жук-бархатник, цикадка обыкновенная, красная гусеница и омфалотус нидиформис – гриб, также известный как «гриб-призрак», в который он вставлял маленькие электроды и контролировал электрическую активность.

По результатам исследования электрические сигналы грибов группировались в цепочки, которые с математической точки зрения по длине напоминают слова в человеческой речи и соответствуют общению до 50 слов. Самую сложную связь из испытанных грибов имела кланланка обыкновенная, растущая на гниющей древесине.

По мнению Адамацкого, волны электрической активности могут служить грибам для сохранения целостности – в этом случае она напоминает завывания волков, что помогает удерживать стаю животных вместе. Однако, по его словам, речь может идти и о сообщениях о вновь обнаруженных источниках важных веществ в природе.

«Есть еще вариант – данные импульсы вообще ничего не значат. Растущие кончики гриба электрически заряжены, поэтому, когда они проходят через пару электродов, происходит просто увеличение разности потенциалов», – пояснил Адамацкий The Guardian, добавив, что какими бы ни были эти сигналы, они не выглядели случайными.

Москва, Елена Васильева

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