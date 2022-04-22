Большой адронный коллайдер возобновил работу после трех простоя

Сегодня была возобновлена работа Большого адронного коллайдера (БАК). В течение трех лет инженеры модернизировали установку. Об этом сообщили в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН).

БАК был остановлен в декабре 2018 года. За это время на установке провели работы по техническому обслуживанию, консолидации и модернизации. «Крупнейший и самый мощный в мире ускоритель частиц возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва», – говорится в заявлении ЦЕРН.

Сегодня в кольце БАКа запустили циркуляцию двух пучков протонов на энергии 450 млрд гигаэлектронвольт. Планируется, что постепенно мощность будет увеличиваться до 13,6 тераэлектронвольта.

Коллайдеры служат для ускорения элементарных частиц до огромных скоростей, часто сравнимых со скоростью света, и столкновения их друг с другом или с мишенью. Длинна тоннеля Большого адронного коллайдера составляет почти 27 километров.

Женева, Зоя Осколкова

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