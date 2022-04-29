С космодрома Плесецк стартовала ракета с космическим аппаратом минобороны

Минобороны РФ в пятницу, 29 апреля, сообщило, что легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах ведомства успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, – сообщили.

В сообщении министерства обороны говорится: «29 апреля в 22:56 мск с пусковой установки № 3 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах минобороны России. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль пуска и полет ракеты ведется наземным автоматизированным комплексом управления».

«В 22:58 мск «Ангара-1.2» принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Титова Космических войск ВКС», – сообщили в военном ведомстве.

Также сообщается, что это был второй запуск легкой версии ракеты «Ангара». Первый старт этой версии ракеты состоялся 9 июля 2014 года также с космодрома Плесецк. Ракета имеет две ступени и способна выводить на низкую околоземную орбиту до 3 тонн полезного груза.

Москва, Иван Бабурин

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