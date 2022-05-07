Императорские пингвины могут исчезнуть в ближайшие 40 лет

Ученые Аргентинского Антарктического института (Argentine Antarctic Institute, IAA) заявили, что императорские пингвины в Антарктиде на фоне климатических изменений могут исчезнуть через 30-40 лет, – сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство Reuters.

Агентство пишет, что причиной исчезновения птиц может стать таяние антарктических ледников. Пингвины размножаются во время зимы и с апреля по декабрь нуждаются в твердом морском льду для гнездования. Если море замерзнет позже или растает раньше времени, то что императорские пингвины не смогут завершить свой репродуктивный цикл.

Биолог Марсела Либертелли из IAA рассказала, что «после наблюдения за 15 тысячами пингвинов из двух колоний в Антарктиде можно сделать вывод, – если вода достигает новорожденных пингвинов, которые не умеют плавать и не обросли водонепроницаемыми перьями, они умирают от холода и тонут».

Аргентинские ученые также утверждают, что согласно климатическим прогнозам, в ближайшие десятилетия полностью могут исчезнуть колонии императорских пингвинов, которые обитают между 60 и 70 градусами южной широты.

Марсела Либертелли заявила, что уничтожение императорских пингвинов будет иметь катастрофические последствия для всей Антарктиды, так как и без того неразнообразные пищевые цепочки сократятся еще сильнее или разорвутся вовсе.

При этом, добавила аргентинский биолог, на способность императорских пингвинов к выживанию влияет не только изменение климата, но и рост туризма и рыболовства в Антарктиде, которые лишают животных основных источников пищи.

Следует отметить, что ранее британские и американские ученые назвали темпы исчезновения птиц сигналом об изменении климатической ситуации в мире.

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

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