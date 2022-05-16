В Китае обнаружили окаменелости динозавра возрастом 125 миллионов лет

В Северной Китае в автономном районе Внутренняя Монголия археологами музея естествознания города Баяннур была обнаружена относительно хорошо сохранившаяся окаменелость динозавра обитавшего здесь примерно 125 млн. лет назад, – сообщает Синьхуа.

Ответственный представитель музея естествознания города Баяннур Дай Жуймин сообщил, что предварительное исследование морфологии костей показало, что окаменелость принадлежала игуанодону раннего мелового периода. Динозавр был большим и близким к взрослому возрасту.

В данные момент Исследователи заняты очищением и укреплением гигантского скелета крупного травоядного динозавра. Меры защиты будут приниматься в зависимости от того, сколько окаменелостей найдут археологи.

По словам Дай Жуймина, если будет обнаружено достаточно много хорошо сохранившихся окаменелостей, которые могут принадлежать нескольким особям динозавров, исследователи могут рассмотреть возможность создания на месте захоронения музей для охраны этих окаменелостей.

Меловой период начался 137 млн. лет назад и закончился 65 млн лет назад. Это был последний период, когда динозавры правили планетой. Окаменелости этой эпохи дают значительные доказательства для изучения эволюции, условий жизни и вымирания доисторических рептилий.

Регион, где была обнаружена последняя находка славится в Китае как «родина динозавров» . На данный момент там были найдены окаменелости в общей сложности 19 видов динозавров.

Пекин, Иван Бабурин

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