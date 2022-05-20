У Южных Курил нашли новый вид китов

Российские ученые открыли новый вид китов – малый плавун или плавун Сато. До лета 2021 года не было достоверных данных о встрече живых малых плавунов в российских водах и нигде в мире, рассказали в заповеднике «Курильский».

Японские ученые в 2019 году описали новый вид китообразных, но первая встреча людей с группой живых млекопитающих произошла летом 2021 года у Южных Курил. Проверка генетических данных заняла время, поэтому об открытии нового вида объявили только сейчас.

«Сенсационное открытие подтвердилось! Список морских млекопитающих Южных Курил пополнился новым видом – малый плавун или плавун Сато», – говорится в сообщении на сайте заповедника.

Малый плавун дополнил официально признанные ранее виды плавунов: северного (Berardius bairdii) в северной части Тихого океана и южного (Berardius arnuxii) в южном полушарии. Плавуны Сато более мелкие и темные, чем их собратья, и фонтан у них почти незаметен. Поэтому лежащих на воде животных можно заметить только при хорошей погоде с расстояния нескольких сотен метров.

Южно-Курильск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»