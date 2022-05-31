Российский космический корабль будет затоплен в Тихом океане 1 июня

В госкорпорации «Роскосмос» во вторник, 31 мая, сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-18», будет затоплен в среду, 1 июня, в несудоходной части Тихого океана.

В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что «затопление транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18» начнется в 11:01 мск. с команды на расстыковку, физическое разделение произойдет в 11:03 мск. Предполагается, что двигательная установка «Прогресса МС-18» для схода с орбиты будет включена в 14:11 мск. В 14:43 мск. ожидается вход корабля в плотные слои атмосферы, а в 14:51 мск несгораемые элементы будут затоплены в несудоходной части Тихого океана в 2,7 тыс. км от города Веллингтона и 7,2 тыс. км от города Сантьяго».

Сообщается, что «грузовик» освободит место для «Прогресса МС-20», старт и причаливание которого намечены на 3 июня».

В пресс-службе Роскосмоса также сообщили, что при помощи двигателей «Прогресса МС-18» было проведено девять коррекций орбиты МКС, в том числе три для уклонения от космического мусора.

«Прогресс МС» – российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.

Москва, Иван Бабурин

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