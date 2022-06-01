Астроном-любитель насчитал четыре враждебные инопланетные цивилизации в Млечном Пути

В нашей галактике Млечный Путь существуют тысячи потенциально обитаемых планет. По мнению астронома-любителя Альберто Кабальеро, как минимум четыре инопланетных цивилизации будут враждебны по отношению к землянам. Статья об этом опубликована на сайте электронных препринтов arXiv.org.

Кабальеро считает, что шансы на то, что люди столкнутся с инопланетной агрессией, на два порядка меньше, чем на уничтожение Земли гигантским астероидом. Его оценка может послужить отправной точкой для дебатов об отправке межзвездных радиосообщений на близлежащие потенциально обитаемые планеты.

«В этой статье делается попытка дать оценку распространенности враждебных внеземных цивилизаций путем экстраполяции вероятности того, что мы как человеческая цивилизация нападем или вторгнемся на обитаемую экзопланету, как только станем цивилизацией Типа I по шкале Кардашева, то есть способной к межзвездным путешествиям, – пишет Кабальеро. – Оценка основана на мировой истории вторжений в прошлом веке, военных возможностях вовлеченных в эти конфликты стран и глобальных темпах роста потребления энергии».

По подсчетам астронома, за последние век в земной истории 51 из 195 стран мира вторгалась в другие государства. Первое место по числу нападений и по расходам на военное дело занимают США. Отсюда исследователь получил вероятность каждой страны спровоцировать конфликт.

Нынешняя вероятность того, что люди вторгнутся на другую обитаемую планету, составляет 0,028%. Развязать межпланетный конфликт не позволяет развитие нашей цивилизации. Если нынешние темпы технического прогресса сохранятся, то межзвездные путешествия останутся невозможны еще 259 лет.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»