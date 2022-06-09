В чайном грибе нашли бактерии, способные выжить на Марсе

Длительное исследование показало, что бактерии чайного гриба могут выжить в марсианских условиях. Статья об этом опубликована в Frontiers in Microbiology.

Сначала высушенную культуру чайного гриба доставили на Международную космическую станцию (МКС). Часть материала поместили в имитатор марсианской атмосферы и оставили на полтора года. Затем чайный гриб вернули на Землю, где выращивали в течение двух с половиной лет.

Чайный гриб не пережил космическую радиацию, кроме одной его составляющей – бактерии Komagataeibacter oboediens. Эта бактерия отвечает за производство целлюлозы. Предположительно, именно благодаря ей чайный гриб успешно защищается от микробов, воздействия кислорода и ультрафиолетового излучения.

Это открытие может быть пригодиться при колонизации Марса. Komagataeibacter oboediens могут быть применимы для изготовления текстиля и бумаги на Красной планете.

Москва, Зоя Осколкова

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