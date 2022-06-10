На астероиде нашли элементы жизни

Аминокислоты, основные элементы жизни на Земле, были обнаружены в образцах материала, взятых с астероида японским космическим зондом в 2019 году.

Эти аминокислоты и другие органические материалы с астероида Рюгу «могут дать ключ к разгадке происхождения жизни на Земле» – указывает исследование ученых под руководством Университета Окаямы (западная Япония). «Открытие аминокислот, способных образовывать белки, имеет большое значение, поскольку Рюгу не подвергался воздействию земной биосферы, в отличие от метеоритов», – говорится в исследовании, опубликованном 10 июня 2022 года.

Следовательно, «их обнаружение доказывает, что по крайней мере некоторые из этих элементарных кирпичиков жизни на Земле могли сформироваться в космической среде», – говорится в исследовании.

Исследователи заявили, что они идентифицировали 23 различных типа аминокислот в 5,4 граммах образцов черной породы и пыли, собранных на Рюгу японским зондом «Хаябуса-2». Капсула с образцами вернулась на Землю в конце 2020 года после шестичасового полета. Обнаруженный в 1999 году астероид Рюгу ( или «Дворец Дракона» по-японски) находится на расстоянии более 300 миллионов километров от нашей планеты и имеет диаметр менее 900 метров, пишет газета «Фигаро».

Ученые считают, что часть материала астероида образовалась примерно через пять миллионов лет после рождения нашей Солнечной системы и не нагревалась выше 100 градусов по Цельсию.

Согласно другому исследованию, опубликованному в четверг в американском журнале Science, материал, взятый из Рюгу, имеет химический состав, который больше напоминает состав фотосферы Солнца, чем состав метеоритов. Образцы Рюгу дают основания полагать, что аминокислоты были доставлены на Землю из космоса, – подтверждает Кенсей Кобаяши, астробиолог и почетный профессор Йокогамского национального университета в интервью AFP. Другая теория состоит в том, что аминокислоты были созданы в ранней атмосфере Земли с помощью молнии.

Москва, Елена Васильева

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