Ученые обнаружили жизнь подо льдами Антарктиды

Ученые из Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) в Окленде обнаружили скрытую среду обитания, спрятанную под шельфовым ледником Ларсена на восточном побережье Антарктического полуострова, – пишет издание Live Science.

Океанограф из NIWA Крейг Стивенс в интервью изданию сказал: «То, что все эти живые существа плавают вокруг нашей видеокамеры, означает, что там явно происходит важный экосистемный процесс. Открытие скрытой структуры, кишащей креветками, заставило нас подпрыгивать от радости».

Сообщается, что спутниковые снимки показали необычную борозду в шельфовом леднике недалеко от того места, где он соприкасается с сушей. Исследователи идентифицировали эту особенность как подземную реку. Когда ученые направили камеру вниз по ледяному туннелю в пещеру, сотни крошечных размытых пятен в воде заслонили видеопоток. После перефокусировки камеры они поняли, что вода вокруг объектива кишит крошечными ракообразными, известными как амфиподы. Это удивило ученых, так как они не ожидали обнаружить какой-либо вид жизни так глубоко под ледяной поверхностью.

Эксперты давно подозревали, что под Антарктидой существует обширная сеть рек и озер, но до сих пор эти особенности были плохо изучены. Ранее было неизвестно, есть ли в них жизнь, что делает новую находку еще более важной.

Кроме того, исследователи неожиданно обнаружили, что подземная толща воды разделилась на четыре или пять отдельных слоев, текущих в противоположных направлениях.

«Это меняет наше нынешнее понимание о модели этих сред, Мы собираемся понять, что это значит», – сказал Стивенс.

Как сообщил исследователь, он с коллегами продолжит изучать «новообретенную» подземную экосистему, чтобы узнать больше о том, как питательные вещества в воде циркулируют по подземным водным сетям Антарктиды, поддерживая изобилие жизни, которая там обитает.

Окленд, Иван Бабурин

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