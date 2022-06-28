Анализ ДНК океанов выявил новые виды одноклеточных и неизвестные до сих пор химические соединения

Анализ ДНК океанов выявил не только новые виды, но и неизвестные до сих пор химические соединения с интересным потенциалом и для медицины.

Таковы результаты долгой работы, проведенной двумя исследовательскими группами Института микробиологии Политехнического института Цюриха, сообщает Nature.

«Каждый живой организм рассеивает в среде, в которой он находится, более или менее крупные фрагменты его ДНК, последовательность информации, которая кодирует выработку белков, необходимых для биологической деятельности, и в последние годы стало возможным изучать наличие и характеристики организмов, просто собирая образцы окружающей среды (в данном случае воды), чтобы охотиться за присутствующими видами, даже если они невидимы», – сообщает издание.

Это так называемая экологическая ДНК или eDna, и швейцарские исследователи решили повторно проанализировать с помощью обновленных методов базу, которая уже была собрана и изучена в ходе различных исследовательских миссий в океанах по всему миру.

Таким образом стало возможным открыть много новых видов одноклеточных организмов, неизвестных до сих пор, в том числе целое семейство Eudoremicrobium malaspinii, тесно связанное с организмами, которые до сих пор считались живущими только вне воды. Одним из наиболее важных аспектов исследования была также идентификация в примерно 35 000 различных классифицированных геномах групп до сих пор неизвестных новых генов, способных производить биологические молекулы, характеристики которых еще не известны. Молекулы, которые когда-то были детально проанализированы, также могут найти применение в области медицины – например, для разработки новых антибиотиков.

Москва, Елена Васильева

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