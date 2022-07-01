Израиль начнет наполнять Галилейское море опресненной водой

Израиль – первая страна в мире, которая начала сливать опресненную морскую воду в природное озеро. Подземный канал, по которому вода начнет поступать в Галилейское море, должен быть введен в эксплуатацию весной следующего года. Как сообщает The Times of Israel, ученым предстоит выяснить, в какой степени опресненная вода повлияет на экосистему. Современные исследования показывают, что преимущества перевешивают недостатки.

Галилейское море – один из самых низких водоемов на Земле, является крупнейшим пресноводным озером Израиля и важным резервуаром воды. Он расположен в Северном округе на Голанских высотах, в северной части Великой рифтовой долины.

Подземный трубопровод в 13 километрах от моря строит национальная водная компания «Мекорот», работы должны быть завершены в этом году. Эксплуатация начнется в первом квартале следующего года, после испытаний.

Трубопровод соединит озеро с инфраструктурой, связанной с пятью опреснительными установками на берегу Средиземного моря.

Вода будет стекать в озеро по ручью Кальмон, впадающему в озеро возле кибуца (изначально сельскохозяйственного, но также и промышленного поселения в Израиле, которое ведет хозяйство в форме коллективной собственности – прим. ред.) Гиносар на северо-западном берегу реки Иордан.

Научные испытания на сегодняшний день показывают, что опреснение воды не должно существенно влиять на местную экосистему и должно позволять поддерживать стабильный уровень воды.

Гидеон Галь, руководитель лимнологической лаборатории, где проводилась часть тестов, сказал, что есть «некоторые опасения, и все хотели бы, чтобы этого не нужно было делать». «Но если рассмотреть плюсы и минусы, то я думаю, что первое перевешивает второе», – сказал он.

Строительство трубопровода обойдется в 900 миллионов шекелей. Оно было принято катастрофической засухи, продлившейся с 2013 по 2018 год. Тогда Галилейское море обмельчало до рекордно низкого уровня.

После дождей последних двух зим уровень воды снова временно поднялся, достигнув 32 сантиметров ниже максимальной мощности в январе этого года, что произошло впервые за последние 30 лет.

Однако ожидается, что во время изменения климата количество осадков уменьшится, а потребление воды – возрастет. Израиль хочет соединить деревни на севере страны, которые сейчас имеют воду только из-под земли и из ручьев. Договоры также обязывают его поставлять палестинцам 100 миллионов кубометров воды в год, а в прошлом году он согласился удвоить подачу воды в Иорданию до 50 миллионов кубометров.

Тель-Авив, Елена Васильева

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