В подведомственных ВУЗах Следственного комитета начнут учить исключительно в рамках программы специалитета

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в пятницу, 1 июля, поручил руководству академий ведомства прекратить прием студентов по магистерской программе.

В сообщении пресс-служба ведомства говорится: «Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в целях дальнейшего укрепления качества образования, а также обеспечения непрерывности образовательного процесса будущих кадров ведомства – следователей и криминалистов – распорядился с предстоящего учебного года прекратить прием студентов в образовательные организации высшего образования СК по направлению подготовки «Юриспруденция» (магистратура, очная и заочная формы обучения) и продолжить обучение студентов исключительно в рамках программы специалитета».

Москва, Иван Бабурин

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