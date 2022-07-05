NASA потеряло связь со спутником, летящим к Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA во вторник, 5 июля, сообщило, что прервалась связь со спутником CAPSTONE, направляющегося к Луне для проверки технологий перспективной американской обитаемой окололунной станции Gateway, – сообщают СМИ.

В официальном блоге NASA говорится: «После успешного отделения и начала ввода в эксплуатацию космического аппарата 4 июля у эксперимента по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования (CAPSTONE) возникли проблемы со связью с Сетью дальней космической связи. Специалисты выясняют причину неполадок и пытаются восстановить связь».

Согласно данным американского космического агентства, у них есть хорошие данные о траектории полета аппарата, полученные за время одного полноценного и одного частичного пролета спутника в зоне работы антенн комплексов дальней космической связи.

«У спутника достаточно топлива, чтобы отложить первый маневр по корректировке траектории после отделения от спутниковой платформы Photon на несколько дней, если это потребуется», – сообщили в NASA.

Спутник CAPSTONE массой 25 кг был запущен со стартового комплекса компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии 28 июня в 05:55 по местному времени с помощью ракеты-носителя Electron.

Как сообщили в NASA, по их плану кубосат CAPSTONE через три месяца после старта в результате серии маневров по корректировке траектории полета должен выйти на окололунную эллиптическую орбиту, где проведет полгода.

«Основной задачей CAPSTONE является проверка возможностей размещения на орбите Луны американской обитаемой лунной станции Gateway. В ходе полугодовой окололунной миссии будет проверена работа двигателей на возможность обслуживания пилотируемых космических кораблей и станции на лунной орбите.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»