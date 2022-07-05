Рогозин предложил национализировать предприятия по производству микроэлектроники

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин после встречи с коллективом спутникостроительного холдинга «Информационные спутниковые системы» во вторник, 5 июля, выступил с предложением национализировать производство микроэлектроники для спутников, – сообщается на сайте РБК.

В своем Telegram-канале Рогозин написал: «Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиационностойкой элементной базы. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение «Роскосмоса» и «Росатома».

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский заявил РБК, что национализация вряд ли поможет решить проблему с нехваткой радиационностойкой элементной базы.

«В России есть несколько десятков производителей такой продукции. Не только для космических систем, но и для использования в других сферах. «Роскосмос» и «Ростех» – первые, кто должен отвечать за сложившуюся в отрасли ситуацию, за результаты государственных инвестиций в течение 15 лет и за техническую политику в выборе и использовании компонентов. Сейчас стоит задача преодолеть зависимость от зарубежных вендоров, а не от российских частных компаний. Все хорошее, что было сделано в импортозамещении, сделано силами частных компаний», – высказал свое мнение Иван Покровский.

Москва, Иван Бабурин

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