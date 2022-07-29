Борисов: «Роскосмос» в долгу перед российской экономикой

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в пятницу, 29 июля, заявил, что корпорация сильно задолжала российской экономике из-за того, что вовремя не перешла на индустриальную модель производства спутников, и сейчас нужно перестраиваться – и делать это в условиях санкций, – сообщает телеканал Россия 24.

В эфире телеканала Борисов сказал: «Роскосмос сильно задолжал российской экономике. Сегодня нельзя представить современный мир без космических услуг. Это и цифровое телевидение, связь, передача данных, навигация, метеоинформация, картография, знание поверхности Земли, анализ чрезвычайных ситуаций и прочее. Сегодня просто невозможно представить без космических услуг ту или иную сферу нашей экономики. Мы упустили время так называемой индустриальной модели производства автоматических спутников, которые являются основой различных космических систем. Американцы, европейцы и китайцы, основные игроки на этом рынке, давно нас в этом плане обогнали».

«Сегодня «Роскосмосу» необходимо перестроить работу так, чтобы научиться выпускать спутники совершенно в другом количестве. Это потребует коренной перестройки основных процессов технологического цикла – разработки, производства, испытаний, увеличение сроков активного существования. Вся эта работа будет проводиться в условиях санкционных ограничений, в первую очередь, касающихся электронно-компонентной базы», – заявил гендиректор «Роскосмоса».

Юрий Борисов также заявил, что ранее заявленный выход России из проекта МКС будет проведен в соответствии со всеми международными обязательствами, этот процесс может занять до двух лет.

«Этот процесс носит не сиюминутный характер. По оценке специалистов, он может растянуться до двух лет», – сказал руководитель госкорпорации и добавил, что вопрос безопасности космонавтов и астронавтов на Международной космической станции становится первоочередным в связи с износом основных модулей станции

«На сегодняшний день ресурсы основных модулей МКС выработаны многократно. Это техническая сторона вопроса. Гарантийные обязательства уже давно превышены. Если говорить откровенно, а здесь это вопрос жизни не только российских космонавтов, но и американских астронавтов и других международных экипажей, становится в какой-то степени первоочередным», – сказал Юрий Борисов.

Москва, Иван Бабурин

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