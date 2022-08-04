WSJ: США в очередной раз перенесли испытания своей новой баллистической ракеты

Соединенные Штаты снова перенесли ранее запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, – сообщает в четверг, 4 августа, газета Wall Street Journal.

WSJ со ссылкой на источники пишет, что испытания были отменены по распоряжению шефа Пентагона Ллойда Остина, чтобы избежать напряженности в отношениях с Китаем.

Сообщается, что ВВС США планировали провести испытательный пуск ракеты с авиабазы «Ванденберг» в Калифорнии на этой неделе.

Источник WSJ заявил, что испытание перенесено, но на какой срок – не уточняется.

Следует напомнить, что 2 апреля США уже отменяли испытательный пуск этой ракеты Minuteman III, ссылаясь тогда на попытку не допустить эскалации напряженности в отношениях с Москвой.

Вашингтон, Иван Бабурин

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