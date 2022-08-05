Французский ученый выдал кусочек колбасы за фото звезды Проксима Центавра

Французскому ученому Этьену Кляйну пришлось извиниться за поддельное фото звезды Проксима Центавра. В конце июля он разместил в Твиттере фотографию кусочка испанского чоризо вместо фотографии ближайшей к Солнцу звезды, чтобы привлечь внимание к безрассудному распространению непроверенной информации в социальных сетях. Но фотографиями поделились тысячи людей, сообщает AFP.

«Я хочу извиниться перед теми, кто, возможно, был шокирован моей мистификацией, в которой не было ничего оригинального. Я просто хотел призвать к осторожности в отношении изображений, которые, кажется, говорят сами за себя», – написал физик и философ науки в Твиттере накануне.

В конце прошлой недели Кляйн опубликовал в той же социальной сети снимок ломтика чоризо крупным планом на черном фоне. «Фотография Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды», – написал он в посте, отметив, что фотография была сделана космическим телескопом Джеймса Уэбба.

Его отправило в космос американское космическое агентство NASA вместе с партнерами из Европы и Канады, а в июле оно опубликовало первые снимки с аппарата, в том числе захватывающую дух Туманность Киля или вид на скопление галактик.

«Такие подробности... Каждый день мы открываем для себя новый мир», – написал физик на изображении колбасы.

Красный цвет перца чоризо и кусочки мяса и жира от белого до темно-красного смущали многих людей, которые видели в них раскаленную звезду. Сотни людей прокомментировали пост и тысячи поделились им – гораздо больше, чем фактические изображения космического телескопа, которыми поделился Кляйн.

«Я был удивлен тем эффектом, который это оказало. Я думал, что люди сразу заметят, что это поддельное изображение», – сказал Кляйн AFP, добавив, что фотографией без иронии поделились журналисты крупных французских телеканалов.

Физик настаивает, что он не хотел никого высмеивать; просто для распространения информации о том, как легко попасться на ложную информацию.

Москва, Елена Васильева

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