Россия и ДНР взаимно признают ученые звания

Соглашение о взаимном признании ученых степеней и званий подпишет Россия с Донецкой Народной Республикой (ДНР), о чем в понедельник, 8 августа, опубликовано распоряжение правительства РФ на официальном портале правовой информации.

Из распоряжения, подписанного главой российского кабмина Михаилом Мишустиным, следует, что соглашение с ДНР, которое регулирует взаимное признание ученых степеней и ученых званий, полученных в РФ и ДНР, для продолжения в них обучения и осуществления профессиональной деятельности от имени правительства России должно подписать российское министерство науки и высшего образования РФ.

Москва, Иван Бабурин

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