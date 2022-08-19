Ученые выяснили, как комары «чуют» людей

Ученые прояснили вопрос о том, как комары могут «учуять» человека.

Исследование, опубликованное в научном журнале Cell, объясняет, что их обонятельная система более сложна, чем у других насекомых и даже животных. В дополнение к обнаружению тепла тела у них есть рецепторы, которые посылают в мозг сигналы, указующие на человека.

«Мы обнаружили реальную разницу в том, как комары кодируют запахи, с которыми они сталкиваются, по сравнению с тем, что мы знали о других насекомых и животных», – говорит Мег Янгер, доцент биологии Бостонского университета и один из исследователей исследования, с британской ежедневной газетой «Гардиан».

«Мы думали, что комары следуют центральному принципу обоняния: в каждом нейроне экспрессируется только один тип рецепторов. Вместо этого мы наблюдали, что разные рецепторы реагируют на разные запахи в одном и том же нейроне», – продолжает она.

Эта специфичность позволяет этим насекомым продолжать чувствовать запахи, даже потеряв определенные рецепторы. Например, исследователи из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке обнаружили, что комары могут продолжать чувствовать запах человека, несмотря на модификацию их генома.

Исследование мозга и обонятельной системы комаров помогает лучше понять, как лучше защитить себя от их укусов. Это семейство насекомых не только доставляет неудобства, но и является переносчиком серьезных заболеваний, таких как лихорадка денге или малярия, в нескольких регионах мира.

Доктор Марта Андрес Мигель из Университетского колледжа Лондона сообщила The Guardian , что результаты этого нового исследования являются «замечательным открытием не только с биологической точки зрения, но и в борьбе с болезнями». Потому что за этими новыми знаниями лежит надежда на разработку новых типов ловушек или средств от комаров и ограничение распространения инфекций.

Москва, Елена Васильева

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