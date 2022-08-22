Ударный космический зонд NASA готовится атаковать астероид

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во вторник, 23 августа, заявило, что 27 сентября ударный космический зонд Double Asteroid Redirection Test (DART) столкнется с астероидом Диморфом в рамках испытания технологии защиты Земли от столкновения с астероидами, – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте NASA говорится: «DART, первая в мире миссия для испытания технологии по защите Земли от опасности столкновения с потенциальным астероидом или кометой, ударит в выбранный астероид, который не представляет опасности для Земли, в 19:14 по времени Восточного побережья США, в понедельник, 26 сентября (27 сентября в 02:14мск.) Задача миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) – проверка возможности изменения траектории полета угрожающего столкновением с Землей астероида путем кинетического удара».

За время миссии специалисты NASA проведут ряд тестов, используя телескоп DRACO, а также проверят несколько демонстрационных технологий. В управлении также сообщили, что в ходе полета будет проверена система поиска и самонаведения аппарата SMART Nav, она запустится за час до сближения с астероидом.

Астероид Диморф (Dimorphos) диаметром 160 метров стал целью, в который DART ударит на расстоянии 11 млн. км от Земли. Зонд весом 633 кг должен врезаться на скорости 6,6 км в секунду, чтобы повлиять на движение астероида. За столкновением будет наблюдать итальянский кубсат LICIACube, который отделится от зонда за пять дней до этого.

«Диморф, входит в астероидную систему Дидима (Didymos) и не представляет никакой опасности Земле», – сообщили в NASA.

Ударный космический зонд Double Asteroid Redirection Test (DART) был запущен 24 ноября 2021 года с помощью тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Вашингтон, Иван Бабурин

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