Археологи обнаружили новый вид древнего человека

Исследование останков древнего человека, найденных в Индонезии, показало, что он принадлежал к неизвестному ранее виду людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом Nature.

Окаменелости были обнаружены в 2015 году в пещере на острове Сулавеси. На протяжении семи лет археологи из Университета Гриффита изучали ДНК и пришли к выводу, что останки принадлежат представителю группы ранее неизвестного вида.

«Мы обнаружили первую древнюю человеческую ДНК в островном регионе между Азией и Австралией. Это дает нам новые данные о генетическом разнообразии и истории раннего современного человека на островах Уоллеса, в этой малоизученной части мира», – говорит один из авторов исследования.

Предположительно, девушка скончалась в возрасте 18 лет. Она жила в племени охотников-собирателей около 7 тысяч лет назад. Анализ показал наличие общих генов с ранее неизвестной группой людей, происходящих из Азии и не имевших связи с аборигенами Австралии и Новой Гвинеи. Отмечается, что современные люди не имеют генетических связей с этой группой.

Джакарта, Зоя Осколкова

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