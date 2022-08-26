Ученые вырастили больной шизофренией искусственный мозг

Американские ученые вырастили искусственный головной мозг с признаками шизофрении. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом Nature Communications.

Специалисты из Колумбийского университета взяли для работы клетки мозга лабораторных мышей, которые были отобраны по наличию генов, связанных с развитием шизофрении. Авторы работы предполагают, что состоящие из нескольких миллионов клеток органоиды могут имитировать некоторые особенности клеточных и нейронных цепей мозга больных шизофренией пациентов.

Биологи надеются, что их исследование в дальнейшем даст возможность понять развитие нейрофизиологических патологий и разработать методы борьбы с ними, которые будут более эффективны, чем существующие.

В будущих своих работах ученые применят созданную ими технологию для изучения других неврологических расстройств, включая эпилепсию и болезнь Паркинсона.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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