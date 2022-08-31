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Среда, 31 августа 2022, 18:13 мск

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В России готовится учебник по «классическому» украинском языку

Министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 31 августа, заявил, что его ведомство готовит учебник по классическому украинскому языку, – сообщают СМИ.

Обсуждая с главой государства ситуацию по ДНР, ЛНР и освобожденным территориям Украины, Кравцов сказал: «Отдельно скажу, что ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработан специальный учебный план, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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