В грузинских школах будут преподавать шахматы и военное дело

Министерство образования Грузии в понедельник, 12 сентября, заявило, что по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили и министра образования Михаила Чхенкели в школах страны в новом учебном году страны будут введены дисциплина «военное дело» и шахматы, – сообщают грузинские СМИ.

В сообщении минобразования Грузии говорится: «По инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили совместными усилиями министерства образования и науки и министерства обороны с 2022 года начинается пилотирование нового образовательного проекта «Военное дело» в общеобразовательных школах. В рамках пилотного проекта занятия будут проводить в 18 горных школах для 300 учеников. Для проведения занятий приглашены 12 отставных военнослужащих и шесть инструкторов военного лицея. Обучаться военному делу будут ученики с седьмого по девятый класс».

«Обученные лица повысят знания школьников по таким важным вопросам, как: гражданская безопасность, источники возможных угроз, правовая база, связанная с безопасностью, методы оказания первой помощи, система обороны Грузии и деятельность сил обороны», – заявили в грузинском минобразе.

Кроме того, в образовательном ведомстве Грузии сообщили, что в новом учебном году в Грузии, начинающемся с 15 сентября, обязательными станут занятия по шахматам.

В министерстве образования Грузии заявили, что «в новом учебном году в качестве обязательного предмета в первом классе школьники будут изучать шахматы. За лето гроссмейстеры по шахматам подготовили 4 тысячи учителей для новых занятий, а минобразования подготовило необходимую учебную программу и учебники».

Тбилиси, Иван Бабурин

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