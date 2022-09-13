Вопросы по СВО на Украине будут включены в ЕГЭ по истории

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) во вторник, 13 сентября, сообщила, что вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, будут включены в ЕГЭ по истории после внесения соответствующих изменений в рабочие программы и учебники.

В пресс-службе Рособрнадзора, в частности, сообщили: «После внесения изменений во ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) требуется внесение соответствующих изменений в рабочие программы и учебники по истории. В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученному школьниками в соответствии с образовательными программами».

«Сроки реализации данных задач традиционно устанавливает Минпросвещения РФ», – уточнили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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