В России запускается сайт с рейтингом активности вузов

Министерство образования и науки РФ в четверг, 15 сентября, заявило, что запускает первый в стране сайт с рейтингом активности вузов M-rate.

В сообщении на сайте ведомства говорится: «Минобрнауки запускает первый в России сайт с рейтингом вузов. Минобрнауки России представляет рейтинг активности вузов за август. Первое место медиарейтинга в августе сохранил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, на втором остался Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, а на третье поднялся Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Полный M-rate и показатели каждого вуза можно посмотреть на официальном сайте рейтинга м-рейтинг.рф. Итоговый рейтинг M-rate складывается из трех показателей: эффективности работы вуза со СМИ, социальными сетями и официальным сайтом».

«Медиарейтинг в августе составлен на основе показателей 229 подведомственных организаций, включая 11 аграрных университетов, переданных в ведение Министерства летом этого года. Согласно данным, количество просмотров публикаций в телеграм-каналах вузов увеличилось на 3 млн, а число подписчиков выросло более чем на 80 тыс. человек. На 450 тыс. увеличилось количество просмотров во «ВКонтакте», а к сообществам университетов в этой сети присоединилось свыше 167 тыс. человек», – сообщили в минобрнауки.

Москва, Иван Бабурин

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