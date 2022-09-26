NASA снимает со старта сверхтяжелую ракету с кораблем Orion

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в понедельник, 26 сентября решило убрать со стартовой площадки сверхтяжелую ракету носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion, – сообщили в ведомстве.

В сообщении на сайте NASA говорится: «Работы по транспортировке ракеты-носителя в цех сборки начнутся ближайшей ночью. Решение убрать ракету в цех было принято после получения уточненного прогноза погоды».

Следует напомнить, что 4 сентября космическое агентство также отказалось от запуска SLS к Луне в стартовом окне, завершающимся 6 сентября. В тот раз руководитель департамента разработки исследовательских систем управления Джим Фри сообщил, что запуск может состояться в пределах следующих двух стартовых окон (19 сентября-4 октября и 17 октября-31 октября).

Вашингтон, Иван Бабурин

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