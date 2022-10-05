Ученые сообщают, что раскрыли механизм зарождения жизни на Земле

В каплях воды скрыт механизм, лежащий в основе зарождения жизни на Земле. Именно в этой среде, на границе между водой и воздухом, происходят очень быстрые химические реакции, которые позволили первичным аминокислотам соединиться, чтобы сформировать более сложные молекулы.

Открытие, опубликованное в журнале Американской национальной академии наук (PNAS), может значительно ускорить производство новых лекарств и методов лечения, которые сейчас занимают много дней или даже недели.

На протяжении десятилетий исследователи предполагали, что жизнь на Земле зародилась в океанах, но химия, стоящая за этим процессом, оставалась загадкой. Аминокислоты, принесенные на первобытную Землю метеоритами, на самом деле требуют потери молекулы воды, чтобы связать себя вместе: по этой причине было неясно, как могла произойти химическая реакция, требующая воды, но также и пространства вдали от воды.

Теперь авторы исследования под руководством Грэма Кукса нашли ответ на вопрос: там, где вода встречается с воздухом, в каплях происходят невероятно быстрые реакции, которые позволяют образовываться белкам без необходимости в других молекулах, способствующих и ускоряющих механизм.

«По сути, это химия происхождения жизни», – говорит Кукс. – Это первая демонстрация того, что первичные молекулы, простые аминокислоты, могут спонтанно образовывать более сложные молекулы, строительные блоки жизни, внутри капель чистой воды. Это фундаментальное открытие, которое также может способствовать к поиску внеземной жизни на других планетах».

Москва, Елена Васильева

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