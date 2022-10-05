Российский космонавт в рамках программы перекрестных полетов отправилась к МКС с космической площадки в США

Российский космонавт Анна Кикина в составе экипажа корабля Crew Dragon, стартовала в среду в 12:00 по местному времени (19:00 мск) с пусковой площадки 39-A Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида) к Международной космической станции (МКС) на ракете-носителе Falcon 9, – сообщает ТАСС.

Анна Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. Кроме Кикиной в экипаж миссии Crew-5 вошли астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. Стыковка с МКС планируется в автоматическом режиме в 16:57 6 октября по времени восточного побережья США (23:57 мск). Согласно плану экспедиции продолжительность пребывания экипажа на МКС составит 145 суток.

Как сообщает ТАСС, спустя почти три минуты после запуска произошло отделение первой ступени ракеты-носителя, включился двигатель второй ступени. Спустя девять с половиной минут после запуска первая ступень Falcon 9 в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions (Просто прочтите инструкции) в Атлантическом океане.

Следует напомнить, что Госкорпорации «Роскосмос» 15 июля сообщила о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах на МКС российских и американских космонавтов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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