В Индии разрабатывают ракету с дальностью в 10 000 километров

Новую баллистическую ракету Agni-VI, способную нести ядерный заряд и с дальностью действия 10 тысяч километров, разрабатывает Индия. В ближайшие три года страна будет готова испытать новое оружие, – сообщает в понедельник, 10 октября, европейское военное издание Army Recognition.

Издание пишет, что с принятием на вооружение ракеты Agni-VI Индия станет обладателем аналогичных по дальности межконтинентальных баллистических ракет, находящихся на вооружении России, США, Франции, Великобритании и Китая.

На сегодняшний день в арсенале вооруженных сил Индии состоят баллистические ракеты Agni-I с дальностью 750 км, Agni-II с дальностью 2 тыс. км, Agni-III и Agni-IV с дальностью от 3,5 до 4,5 тыс. км и Agni-V с дальностью 5 тыс. км. Все они способны нести ядерный заряд.

Нью-Дели, Иван Бабурин

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