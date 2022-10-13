Число угрожающих Земле астероидов превысило 30 тысяч

Список астероидов, которые могут представлять опасность для Земли, постоянно пополняется. В перечне на данный момент насчитывается более 30 тысяч объектов. Об этом сообщает NASA.

Потенциально опасные астероиды отслеживаются Координационным центром Европейского космического агентства по околоземным объектам (NEOCC) и Центром NASA по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS). Столкновение с любым из этих обломков грозит катастрофой.

Среди новых 400 объектов, обнаруженных относительно недавно, 50 в диаметре шире 140 м. Астероид такого размера способен уничтожить город. Если размер объекта более 1 км, это может привести к масштабным последствиям для всей нашей планеты.

Ученые стали активно изучать опасные астероиды с 2004 года, тогда был обнаружен Апофис, который мог с высокой вероятностью столкнуться с Землей. С тех пор NASA постоянно пополняет список космических угроз.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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