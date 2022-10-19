Ученые назвали Арктику первоисточником следующей пандемии

Риск распространения новых вирусов растет с таянием ледников. По предположению канадских ученых, именно Арктика станет источником патогена, который вызовет следующую пандемию. Об этом говорится в статье, опубликованной журналом Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Специалисты из Оттавского университета секвенировали РНК и ДНК в образцах, собранных в вечной мерзлоте, и идентифицировали сигнатуры, соответствующие известным вирусам. Затем ученые запустили алгоритм, который оценил вероятность заражения этими патогенами неродственных групп организмов.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что риск распространения вирусов на новых хозяев был выше в местах, близких к тем, куда стекало большое количество талой ледниковой воды. Таким образом, по мере повышения глобальной температуры возрастает вероятность того, что неизвестные вирусы и бактерии, запертые в ледниках и вечной мерзлоте, могут пробудиться и вызвать новую пандемию, делают вывод ученые.

В дальнейшей работе исследователи планируют подсчитать количество идентифицированных вирусов, которые были ранее неизвестны, а также оценить их способность вызывать различные заболевания у людей и животных.

Оттава, Зоя Осколкова

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