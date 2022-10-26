Кошки понимают, когда с ними разговаривают хозяева

Кошки понимают человеческую речь. Новое исследование показывает, что эти домашние любимцы понимают, когда их владельцы разговаривают с ними напрямую.

Авторы нового исследования также предполагают, что кошки могут отличать голос своего владельца от голоса незнакомца.

Исследователи из Université Paris Nanterre проанализировали, как 16 кошек реагировали на предварительно записанные голоса их владельца и незнакомца, когда они произносили фразы, адресованные кошкам или людям.

Они оценивали поведение кошек, реагирующих на звук, в частности, проверяя такие вещи, как подергивание ушей, расширение зрачков и движение хвоста.

Результаты показали, что у 10 из 16 кошек наблюдалось снижение реакции, когда они слышали запись незнакомого голоса, называющего их по имени.

Однако, услышав голос хозяина, они начинали реагировать значительно живее. Кошки демонстрировали такое поведение, как поворот ушей к динамикам, увеличение движения по комнате и расширение зрачков, когда они слышали голос своего владельца.

Авторы предполагают, что внезапное изменение поведения указывает на то, что кошки могут отличать голос своего владельца от голоса незнакомца.

Аналогичные результаты были получены на отдельном этапе исследования, которое показало, что кошки больше реагируют на то, что их владельцы говорят с ними тоном, направленным на кошек, и отличают его от тона, направленного на людей.

В статье, опубликованной в журнале Animal Cognition, авторы заявили, что их результаты доказывают, что кошки могут формировать прочные связи со своими владельцами: «Кошки, которых не так давно считали независимыми и неблагодарными существами, на самом деле очень хорошо способны создавать и укреплять привязанность к людям».

Исследование , проведенное в Университете штата Орегон, искало признаки привязанности как у кошек, так и у котят. Ученые впервые показали, что кошки ведут себя так же, как собаки и человеческие младенцы.

Большинство кошек (65,8%) и котят (64,3%) демонстрировали «надежную привязанность» к людям и интересовались своими хозяевами так же, как и своим окружением.

Берлин, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»