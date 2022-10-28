Российские школьники начнут изучать элементы начальной военной подготовки

Минпросвещения РФ в пятницу, 28 октября, опубликовало для общественного обсуждения проекты Федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) по всем уровням образования – начальному, общему и среднему. В новых ФООП в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 10-11 классах появится новый модуль – «Элементы начальной военной подготовки».

Согласно проекту программы для старшей школы, в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) появится «Модуль №9. Элементы начальной военной подготовки. Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5».

В Модуле №9 также говорится, что школьники научатся действовать «в современном общевойсковом бою», изучат «состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают о «способах передвижения в бою при действиях в пешем порядке».

Кроме того, в новом курсе предусмотрено изучение средств индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою.

«Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя», – все это российские школьники будут изучать в следующем учебном году.

Федеральные программы утверждаются по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ, согласно проекту ФООП новые программы начнут действовать в школах с 1 сентября 2023 года, – сообщили в российском министерстве просвещения.

Москва, Иван Бабурин

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