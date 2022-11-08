Великобритания провела новые испытания лазерного оружия

Правительство Великобритании во вторник, 8 ноября, заявило, что были проведены новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте правительства Соединенного королевства говорится, что ранее команда специалистов испытывала способность лазера с высокой точностью отслеживать цели и поддерживать луч лазера на выбранной точке.

«Новые испытания включали в себя использование прототипа лазерного оружия DragonFire для поражения нескольких целей на разных расстояниях», – сообщили в британском правительстве.

В июле текущего года министерство обороны Великобритании сообщало, что совместно с группой европейских компаний начало серию испытаний по программе DragonFire. В рамках программы создается мощное лазерное вооружение для кораблей. На первом этапе полевых испытаний была проверена система точного наведения на высокоманёвренные воздушные и морские цели. Испытания прошли успешно.

Лондон, Иван Бабурин

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