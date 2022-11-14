Илон Маск на саммите Большой двадцатки рассказал о встрече с инопланетянами

Американский бизнесмен, миллиардер, владелец Starlink, SpaceX, Tesla и Twitter во время он-лайн выступления на саммите G20 в Индонезии на острове Бали в понедельник, 14 ноября, рассказал присутствующим о возможной скорой встрече с инопланетянами, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Маск сказал: «Можно было бы дальше расширять человеческие знания, чтобы мы могли понять природу Вселенной и наше место в ней, и как мы сюда попали, и, возможно, смысл жизни. Расти и исследовать звездную систему, и может, мы найдем инопланетные цивилизации или откроем цивилизации, существовавшие миллионы лет. Они могут уже и не существовать, но мы видим руины древних цивилизаций. Я думаю, что было бы невероятно интересно отправиться туда и исследовать Галактику».

Денпасар, Иван Бабурин

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