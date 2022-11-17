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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:24 мск

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Глобальное потепление ведет к появлению в Сибири гибрида белых и бурых медведей

Российские ученые спрогнозировали появление в Сибирской Арктике бурых медведей, что может привести к распространению гибридных особей. Об этом сообщается в статье, опубликованной Science Alert.

Ранее ученым уже встречались гибридные особи – пизли или гролары (полярный медведь и гризли). В 2006 году в Канаде был обнаружен медведь со светло-коричневым окрасом. Анализ ДНК подтвердил, что животное было гибридом гризли и белого медведя.

По словам российских исследователей, из-за глобального потепления бурые медведи все чаще продвигаются дальше на север, их нередко встречают в Якутии. При этом таяние морского льда вытесняет белых медведей вглубь материка.

По оценкам исследований, белые медведи могут оказаться на грани исчезновения к 2100 году, за исключением нескольких одиноких субпопуляций в самых северных районах Арктики. Образование гибридов может привести к тому, что чистый вид исчезнет еще раньше.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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