В Японии астронавта уличили в подделке данных научного эксперимента

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) обвинило астронавта Сатоси Фурукаву в подделке данных научного эксперимента. Об этом сообщает телеканал NHK.

По словам исполнительного директора JAXA Хироси Сасаки, во время эксперимента надежность полученных данных оказалась под вопросом из-за невнимательного руководства исследованием и небрежного управления информацией.

«Мы приносим глубокие извинения всем, кого это касается. У нас было слабое понимание медицинских исследований и недостаток опыта. Мы потеряли возможность самостоятельно внести изменения», – заявил директор на пресс-конференции в Токио.

Известно, что в эксперименте принимали участие восемь человек. Они в течение двух недель находились в изоляции в помещении, имитирующем космическую станцию. Наблюдатели фиксировали психическое состояние подопытных и оценивали уровень испытываемого ими стресса. Возглавлял исследование Фурукава.

Сатоси Фурукава стал астронавтом JAXA в 1999 году. В 2011 году он пробыл на Международной космической станции (МКС) на протяжении 167 суток.

Токио, Зоя Осколкова

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