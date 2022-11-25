В Румынии обнаружили загадочный вид динозавров

В Румынии палеонтологи обнаружили новый вид травоядного динозавра. Ученые пока не знают, как этот ящер оказался так далеко от своих родственников, которые обитали во Франции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Journal of Vertebrate Paleontology.

Специалисты Тюбингенского и Цюрихского университетов обнаружили окаменелые кости черепа нового вида динозавра в бассейне реки Хацег. По мнению ученых, останки принадлежат животному семейства рабдодонтида, гуанодонтовых травоядных динозавров.

Ящер, получивший название Transylvanosaurus platycephalus, был длиной около двух метров и передвигался преимущественно на двух задних конечностях. Он обитал 70 млн лет назад в позднюю меловую эпоху на месте нынешней Трансильвании.

В то время там находился остров, что для ученых стало сюрпризом, так как ближайшие родственники этого динозавра жили на территории современной Франции. Чтобы выяснить, как ящер мог попасть в Румынию, ученым предстоит обнаружить больше его останков.

Бухарест, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»