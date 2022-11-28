Россия запустила военный космический аппарат

Министерство обороны России в понедельник, 28 ноября, сообщило, что Воздушно-космические силы России с космодрома Плесецк провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах минобороны.

В сообщении военного ведомства говорится: «В понедельник, 28 ноября, в 18 часов 17 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России».

Следует напомнить, что предыдущий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с выводом на орбиту космического аппарата в интересах минобороны с космодрома Плесецк состоялся 2 ноября.

Москва, Иван Бабурин

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