В Египте обнаружены мумии с золотыми языками

Высший совет по археологии Египта заявил, что в древних гробницах на кладбище Кевайсна к северу от Каира археологами были обнаружены мумии с золотыми языками. Находки датируются между 300 г. до н. э. и 640 г. н. э., – передает издание ARTnews.

Как сообщает издание, во рту некоторых мумий было обнаружено несколько золотых осколков в форме человеческих языков. Некоторые из золотых осколков были отлиты в виде скарабеев и цветов лотоса. Несколько мумий были также обнаружены с золотым покрытием на костях прямо под льняными полосками, окутывающими останки.

«По мнению археологов, языки мумий были удалены во время процесса бальзамирования и заменены золотом, чтобы они могли разговаривать с Осирисом, древнеегипетским богом подземного мира, – пишет ARTnews.

Также сообщается, что команда ученых, кроме мумий, обнаружила погребальные амулеты, глиняную посуду, клей и смолу, использовавшиеся в процессе захоронения, а также остатки деревянных гробов и несколько медных гвоздей.

«Это не первый случай, когда на кладбище Кевайсна находят мумии с золотыми языками. В 2021 году здесь был обнаружен череп с орнаментом в форме языка, а также останки мужчины, женщины и ребенка с золотыми языками.

Каир, декабрь, Иван Бабурин

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