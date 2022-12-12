Астрономы рассказали, когда на Землю прольется самый мощный звездопад в этом году

В Московском планетарии в понедельник, 12 декабря, сообщили, что в ночь со вторника на среду ожидается, что к Земле устремится до 150 «падающих звезд» в час, когда звездопад Геминиды, относящийся к наиболее мощным метеорным потокам года, достигнет максимума активности, – передает ТАСС.

В пресс-службе планетария сообщили, что «Геминиды являются одним из самых мощных ежегодных метеорных потоков, который действует с 4 по 17 декабря с пиком активности в ночь с 13 на 14 декабря. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 150 метеоров в час. Область вылета метеоров (радиант) будет находиться вблизи звезды Кастор в созвездии Близнецы. Выше всего над горизонтом он поднимется около двух часов ночи, поэтому начинать наблюдения лучше после полуночи. В северных широтах радиант окажется над горизонтом уже ранним вечером».

«Поскольку звездный поток будет «догонять» Землю, а не двигаться ей навстречу, скорость метеоров будет невысокой – около 35 км/ с. Белые и яркие метеоры могут падать очень часто, однако в этом году наблюдениям помешает лунный свет. Условия наблюдения Геминид в 2022 году не благоприятны. Луна близка к последней четверти (16.12.2022) и помешает наблюдению метеоров», – уточнили в Московском планетарии.

Следует отметить, что прародителем Геминид, в отличие от большинства других метеорных потоков, является не комета, а 3200 Фаэтон (3200 Phaethon) – объект, открытый в 1983 году.

Москва, Иван Бабурин

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