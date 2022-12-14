Falcon 9 выведет на орбиту спутник для исследования гидросферы Земли

Компания америкаского миллиардера Илона Маска SpaceX в среду, 14 декабря, сообщила, что ракета носитель Falcon 9 в четверг, 15 апреля, выведет на орбиту спутник SWOT (Surface Water and Ocean Topography) для зондирования водной поверхности Земли, – сообщают СМИ.

В сообщении SpaceX, в частности, говорится: «Запуск космического аппарата SWOT с помощью ракеты носителя Falcon 9 планируется осуществить со стартового комплекса SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 06:46 по времени Восточного времени США. Он будет выведен на низкую околоземную орбиту высотой 890 км.».

«В рамках миссии SWOT впервые в глобальном масштабе будут в высоком разрешении собираться данные по временным изменениям параметров океанов, озер, рек и других водных ресурсов. Аппарат будет наблюдать за мельчайшими деталями топографии водоемов и океана, а также измерять, как они меняются с течением времени», – сообщили также в SpaceX.

Согласно информации американского космического агентства NASA, общая стоимость запуска миссии SWOT оценивается примерно в $112 млн, включая услугу запуска, операции по подготовке к запуску, интеграцию полезной нагрузки, отслеживание данных и поддержку телеметрии.

«С помощью спутника совместной разработки NASA и Французского космического агентства CNES при участии Канадского космического агентства CSA и Космического агентства Великобритании UKSA можно будет исследовать около 90 % поверхности Земли, изучая озера, реки, водоемы и океаны. Данные будут способствовать управлению ресурсами пресной воды во всем мире и совершенствованию моделей циркуляции вод океана, прогнозов погоды и изменений климата», – сообщили в американском космическом агентстве.

Вашингтон, Иван Бабурин

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